1830 – narodil sa rakúsky cisár, uhorský a český kráľ z dynastie habsbursko-lotrinskej František Jozef I. Zomrel roku 1916.
1850 – zomrel francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac, predstaviteľ kritického realizmu. Narodil sa 20. 5. 1799.
1860 – narodil sa srbský politik, filológ a historik Ljubomir Stojanović, tajomník Srbskej kráľovskej akadémie.
1868 – francúzsky astronóm Pierre Jules César Janssen objavil hélium.
1933 – narodil sa poľský režisér Roman Polanski. Medzi jeho najznámejšie filmy patria diela ako Nôž na vode, Hnus, Ples upírov, Rosemary má dieťatko, Čínska štvrť, Horký mesiac, Smrť a dievča, Pianista alebo Oliver Twist.
1937 – narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú aj rok 1936) americký herec, producent a režisér Robert Redford, zakladateľ filmového festivalu Sundance.
1948 – v Belehrade bola podpísaná Dunajská konvencia, ktorou bola schválená zásada, že Dunajom a plavbou na ňom spravujú pobrežné krajiny.
1952 – narodil sa americký herec Patrick Swayze, známy z divácky úspešných filmov, napríklad Hriešny tanec alebo Duch. Zomrel 14. 9. 2009.
1960 – britská skupina Beatles vystúpila prvý raz na európskom kontinente. Koncertovala v hamburskom nočnom klube Indra.
2019 – slávnostne bola otvorená, čiže pustená do prevádzky diaľnica Miloš Veliki, časť Koridoru 11.