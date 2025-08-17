Kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien Usilovné včielky v Lugu včera usporiadali 10. ročník tradičného podujatia V lipovom chládku a medovom sládku.
Aj tento rok sa toto sladké podujatie začalo prechádzku medovými chodníkmi pod lipami, kde sa konal stánkový predaj medu, medových výrobkov, koláčov a suvenírov. Stromoradie košatých líp v strede Lugu bolo vynikajúcou záchranou pred horúčavou a slnkom pre početných účastníkov a návštevníkov podujatia.
Bohatý folklórny sviatok odznel na otvorenom javisku, na nádvorí Domu kultúry. Program moderoval Miroslav Gašpar, ktorý na úvod privítal hostí: Biljanu Jankovićovú, predsedníčku Obce Beočín, Svetlušu Hlávačovú, koordinátorku Výboru pre kultúru NRSNM, Milušku Kolárovú, podpredsedníčku MSS pre Sriem, Tanju Drljačovú, riaditeľku Domu kultúry v Beočíne, a Ljubicu Savatićovú, riaditeľku Turistickej organizácie Obce Beočín. Medzi hosťami bol aj Ján Jankov zo Šumiaca z Heľpy, dlhoročný priateľ Lugu. V mene organizátorov podujatia privítali všetkých aj Nataša Rojková, predsedníčka Slovenského spolku žien Usilovné včielky, a Zdenko Kolár, predseda KUS Mladosť. Podnetné slová na podporu Lužanom odovzdala a k jubileu zagratulovala Biljana Jankovićová, predsedníčka obce.
Na koncerte kultúrno-umeleckých spolkov vystúpili ochotníci z FS Vreteno z Kultúrneho centra v Kysáči, FS Vernár zo Slovenska a hostiteľského KUS Mladosť v Lugu. Po folklórnom programe nasledovala ľudová veselica, kde na dobrú náladu a do tanca zahrala skupina Euro band.