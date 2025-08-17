Pekný úvod do seniorských majstrovstiev Európy v basketbale, ktoré sa začnú o takých desať dní a na ktorých je podľa stávkarských kancelárií Srbsko považované za hlavného favorita na triumf, pripravili naši kadeti.
Reprezentácia Srbska do 16 rokov sa na európskom šampionáte U16, ktorý sa v sobotu skončil v Gruzínsku, stala majstrom Európy po triumfe nad Litvou v záverečnom zápase výsledkom 99 : 86. Je to už celkovo 11. titul pre reprezentáciu do 16 rokov, rátajúc aj víťazstvá niekdajšej Juhoslávie, Srbska a Čiernej Hory a samostatného Srbska. Tým sa naša selekcia stala najúspešnejšou v kategórii kadetov na celom Starom kontinente.
Srbsko na turnaji v Gruzínsku hralo veľmi dobre, zažilo len jednu prehru v skupinovej fáze proti Španielsku, ale vo všetkých ostatných dueloch bolo príliš nemilosrdné. Napríklad, v skupine naši prekonali Nemecko 86 : 60 a Gruzínsko 99 : 63.
Ako sme spomenuli, prehrali proti Španielsku (95 : 97), skončili na druhom mieste a v osemfinále nastúpili proti Grécku. Deklasovali ich 92 : 65, proti Turecku vo štvrťfinále oslavovali 94 : 73 a v semifinále proti Slovinsku bolo skóre až +32 (90 : 58).
Priebeh finálového stretnutia
Vo finále naši slabo otvorili zápas a po polčase mali desaťbodové manko. Rozhodujúca bola však tretia štvrtina – Srbsko v nej nastrieľalo až 32 bodov, prijalo len 15 a zápas sa obrátil. So psychologickým náskokom naši vstúpili aj do poslednej časti hry, v ktorej tiež triumfovali a napokon sa stali majstrami Európy.
Srbsko turnaj uzavrelo aj ako selekcia s najvyšším priemerným počtom nastrieľaných bodov a Nikola Kusturica bol vyhlásený za najlepšieho hráča, čiže MVP podujatia.
Zároveň sa naši priamo kvalifikovali na budúcoročný U17 šampionát sveta v Turecku. Okrem Srbska sa na svetové podujatie zo šampionátu v Gruzínsku dostali aj Litva, Slovinsko, Taliansko a Francúzsko.
Rovnako ako aj v kontexte U18 a U20 majstrovstiev Európy, z A divízie vypadli tri najslabšie celky, ktoré finišovali na posledných troch miestach – tentoraz to boli Estónsko, Fínsko a Švajčiarsko.
V rovnakom termíne, ako sa hrala A-liga, sa konali aj majstrovstvá Európy B triedy v Severnom Macedónsku. Na tých prvé tri miesta obsadili Poľsko, Belgicko a Česko, takže na budúcoročnom U16 šampionáte Európy A-triedy vystriedajú spomenuté tri reprezentácie, ktoré zostúpili.
Inak, FIBA U16 EuroBasket je nový názov pre turnaj pôvodne známy ako FIBA European Championship for Cadets, čiže majstrovstvá Európy pre kadetov.
Ide o súťaž, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1971. Až do roku 2003 sa konala každý druhý rok, ale od roku 2004 sa uskutočňuje každý rok. V nepárnych rokoch slúži turnaj pre región FIBA Európa ako kvalifikácia na Majstrovstvá sveta do 17 rokov – o čom sme už v príspevku písali.
Srbsko je teda najúspešnejšie a má 11 titulov. Triumf z Gruzínska je však prvý od víťazstva v roku 2007 v Grécku, takže naši kadeti na zlato čakali takmer 20 rokov.
V tomto období sa Srbsko viackrát dostalo do semifinále či finále, získalo strieborné a bronzové medaily a konečne na rad prišlo aj zlato. Po Srbsku nasledujú Španielsko so šiestimi titulmi, potom Francúzsko a Chorvátsko so štyrmi triumfami.