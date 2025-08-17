V príhovore k verejnosti prezident Srbska Aleksandar Vučić zdôraznil, že krajina je vo veľkom nebezpečenstve a že uliciam vládne banda, ktorá si myslí, ako povedal, že má právo biť, páliť a ničiť.
„Ohrozili každého človeka. Všetko, čo robia, je proti každému normálnemu občanovi. Nedovoľujú ľuďom pohybovať sa po meste, nikto nemôže zarobiť na chlieb, pretože uliciam vládne banda, ktorá si myslí, že má právo biť, páliť a ničiť. Žiadne ich zhromaždenie nie je legálne,“ povedal Vučić.
Ako povedal, ak nebudú prijaté rozhodnejšie a ráznejšie opatrenia proti násiliu v uliciach, príde chvíľa, keď bude niekto zabitý. Zároveň avizoval, že v nadchádzajúcich 6 – 7 dňoch štát podnikne významné kroky ohľadom protestov, no uvedenie mimoriadnej situácie nie je možnosťou.