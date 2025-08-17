Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić vyhlásil, že aj včera večer došlo k drastickému narušeniu verejného poriadku a pokoja a k brutálnemu útoku na políciu, pri ktorom bol podľa prvých informácií zranený jeden príslušník žandarmerie.
Dačić povedal, že zároveň došlo aj k demolovaniu a páleniu objektov rôznych politických strán, ako aj štátnych orgánov, a dodal, že najviac incidentov bolo vo Valjeve, v Belehrade a Novom Sade.
„Vo Valjeve boli zdemolované a podpálené miestnosti Srbskej pokrokovej strany. Zdemolované boli aj priestory mestskej správy, súdu a prokuratúry a napadnuté boli aj priestory iných politických strán – Srbskej radikálnej strany, Socialistickej strany Srbska a Hnutia socialistov,“ upozornil minister a dodal, že všetci, ktorí porušovali zákon, budú sankcionovaní a voči nim budú podané príslušné trestné alebo priestupkové oznámenia.