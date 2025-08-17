1753 – narodil sa český katolícky kňaz, osvietenský jazykovedec a historik Josef Dobrovský, zakladateľ modernej slavistiky a vedúca osobnosť českého národného obrodenia. Zomrel 6. 1. 1829.
1761 – narodil sa gróf Sava Tekelija, predseda Matice srbskej.
1786 – zomrel pruský kráľ Fridrich II. Veľký. Narodil sa 24. 1. 1712.
1893 – narodila sa americká herečka Mae Westová, ktorá sa preslávila filmami, ako napríklad Noc čo noc, Krivdila mu, Ja nie som anjel alebo Klondyke Anne. Zomrela 22. 11. 1980.
1908 – zomrel srbský spisovateľ Radoje Domanović, satirik.
1916 – zomrel v Martine spisovateľ, básnik, literárny kritik, redaktor, publicista, organizátor kultúrneho a politického života Svetozár Hurban Vajanský. Narodil sa 16. 1. 1847.
1943 – narodil sa americký filmový herec, režisér a producent Robert de Niro, držiteľ Oscara za postavu Vita Corleoneho vo filme Krstný otec II a tiež za stvárnenie boxera La Motta vo filme Zúriaci býk.
1945 – generál Ahmed Sukarno vyhlásil nezávislosť Indonézie.
1960 – narodil sa americký herec Sean Penn, známy z filmov ako napríklad Carlitova cesta, U-Turn, Tajomná rieka, 21 gramov alebo Sladký ničomník.
2008 – polohová štafeta USA v zložení Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Michael Phelps, Jason Lezak získala na olympiáde v čínskom Pekingu v disciplíne 4 x 100 m zlaté medaily, keď časom 3:29,34 min. zaznamenala aj nový svetový rekord. Jej člen na motýlkarskom úseku Phelps tak získal v Pekingu ôsmu zlatú medailu a prekonal rekord Marka Spitza z OH 1972 v nemeckom Mníchove v počte zlatých na jednej olympiáde.