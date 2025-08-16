V Športovom stredisku Dolina v Padine sa dnes uskutočnil 15. ročník výtvarného tábora invalidov práce.
Na podujatí sa zišlo viac ako 50 účastníkov z rôznych miest Vojvodiny. Tábor otvorili predseda Organizácie invalidov práce Kovačica Martin Ďuriš a predseda Združenia invalidov práce v Pančeve Slobodan Stefanović.
Súčasťou programu bola aj výstava diel z minulého roka, ako aj prezentácia slovenských košieľ a ručných výšiviek.
Podujatie podporilo Ministerstvo práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok a Obec Kovačica.