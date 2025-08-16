V prvý deň ústredných osláv Dňa Padiny, v piatok 15. augusta, sa v Športovom stredisku Dolina uskutočnil celovečerný kultúrno-umelecký program Dedičstvo našich predkov v podaní ochotníkov SKUS Slnečnica a hostí.
Organizátorom programu bol SKUS Slnečnica. Na javisku vystúpili ochotníci SKUS Slnečnica, žiaci Základnej školy maršala Tita a Domu kultúry Michala Babinku, ako aj hostia z Hajdušice a Kovačice.
Úvod patril pozdravným príhovorom predsedu Miestneho spoločenstva Padina Ondreja Hlavču a hostí, medzi ktorými boli aj hostia zo Slovenska a Česka. Následne sa slova ujali členovia Združenia maliarov Smäd, ktorí prítomným predstavili nástennú maľbu na otvorenom javisku v Športovom stredisku Dolina, namaľovanú pri príležitosti osláv.
Na javisku sa vystriedali tanečné skupiny SKUS Slnečnica, a to najmladšia detská tanečná skupina, staršia detská tanečná skupina a Folklórna skupina Slnečnica. Vystúpili aj sólisti: Sára Samporová, Emina Roháriková, Dária Poničanová, Jana Nemogová a Pavel Hološ, ako aj členovia Mužskej speváckej skupiny SKUS Slnečnica.
Osobitné body patrili hosťom: Speváckej skupine z Hajdušice, Ženskej speváckej skupine DK z Kovačice a Folklórnej skupine Rozmarín, pôsobiacej tiež pri DK 3. októbra v Kovačici.