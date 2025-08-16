Včera večer sa začali ústredné oslavy Dňa Padiny. Do osláv sa, tak ako po minulé roky, zapojili aj členky Spolku žien, a to už možno povedať tradičnou piatkovou tematickou výstavou s názvom Zachovajme pred zabudnutím. Tentoraz pozornosť upriamili na ozdobnú výšivku na posteľnej bielizni.
Úvodné slová patrili Anne Bartkovej, predsedníčke spolku, po ktorej sa primeranými textami prihovorili aj podpredsedníčka Ivana Čapová-Povolná a Elenka Ďurišová.
Odborný posudok o tejto výstave podala etnologička Zdenka Obšustová a výstavu otvoril Slađan Daniel Srdić, senior banátsky a farár padinský. V hudobnej časti programu zaspievali členky spolku, pričom jednu pieseň predniesla aj Zuzana Melichová.