V rámci osláv Dní Padiny v nedeľu 17. augusta v Športovo-rekreačnom stredisku sa budú konať dve tradičné a populárne podujatia: Gulašiáda a Tortiáda.
Súťaž vo varení kotlíkového guláša sa začne už v ranných hodinách a pripravené jedlá bude hodnotiť odborná kuchárska porota. Na záver bude vyhlásenie víťazov s udeľovaním odmien a o 16. hodine padinský Spolok žien prezentuje pripravené torty, ktoré vždy prilákajú veľký počet občanov.
V popoludňajších hodinách sa uskutoční aj Jarmok umenia (začne sa o 14. hodine) a večer bude ľudová veselica pri živej hudbe.