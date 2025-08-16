Vo včerajšom programe RTS prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že nie je spokojný s tým, čo sa deje v krajine.
„Naša ekonomika rastie menej, ako by mala, kvôli nezodpovednému správaniu časti politickej elity a nepokojom, ktoré niekto zámerne vyvoláva. Nebuďme naivní, je to vo veľkej miere spôsobené zvonka, povedal prezident Vučić.
Zmienil sa aj o voľbách a zdôraznil, že tie budú pred zákonným a ústavným termínom, pričom o tom budú rozhodovať príslušné inštitúcie.
„Chcete štát bez Vučića? Budete ho mať o rok a pol. Ja už nebudem prezidentom. Len si dajte pozor, čo presne chcete od svojej krajiny v budúcnosti a ako si myslíte, že má vyzerať. Lebo to, čo robíte dnes, zajtra niekto bude robiť vám. Myslíte si, že keď prídete k moci, že to niekto nebude robiť aj vám,“ odkázal Vučić.
Oznámil tiež, že bude žiadať osobitné odmeny pre policajtov a že sa každý večer nasadzuje takmer 3 000 policajtov po celom Srbsku, ktorí znášajú bitky a ťažké zranenia, bez viny a príčiny, len aby sa zachoval poriadok a disciplína.