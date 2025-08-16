Trh práce v Srbsku prechádza neistým obdobím. Podľa Miloša Turinského z portálu Infostud je momentálne najviac pracovných ponúk v sektore predaja a služieb, no zamestnávatelia sa stretávajú s nedostatkom pracovníkov vo všetkých profesiách – od remeselníkov až po vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.
Výskum ukázal, že v prvom polroku 2025 klesol počet pracovných inzerátov o 17 percent a očakáva sa, že tento trend môže pokračovať až do konca roka. Konkurencia medzi uchádzačmi sa zvyšuje, keďže zamestnávatelia často uprednostňujú skúsených ľudí, ktorých možno rýchlejšie zapracovať.
Pri pracovných ponukách pre mladých bol zaznamenaný 15-percentný pokles. Turinski odporúča práve mladým hľadať príležitosti na stážach, ktoré im umožnia získať prax, ukázať svoje schopnosti a zvýšiť šancu na trvalé zamestnanie.