1327 – zomrel francúzsky svätec Roch z Montpellieru, uctievaný ako patrón proti chorobe moru.
1419 – zomrel český a nemecký kráľ z dynastie Luxemburgovcov Václav IV.
1717 – princ Eugen Savojský porazil tureckú armádu v rozhodujúcej bitke pri Belehrade, čím rozhodol vojnu proti Osmanskej ríši v prospech habsburskej monarchie.
1841 – uskutočnil sa prvý výstup štúrovcov na Kriváň.
1851 – začala sa prevádzka tabakovej továrne v Košiciach.
1886 – zomrel indický filozof, verejný činiteľ a reformátor hinduizmu Rámakrišna.
1920 – narodil sa americký prozaik a básnik z generácie beatnikov Charles Bukowski.
1921 – zomrel kráľ Petar I. Karađorđević.
2008 – Jamajčan Usain Bolt vyhral beh na 100 m na OH v čínskom Pekingu v novom svetovom rekorde 9,69 sekundy.
2009 – jamajský šprintér Usain Bolt opäť posunul hranice ľudských možností v behu na 100 m. Na 12. MS v nemeckom Berlíne zlepšil vo finále časom 9,58 s svoj svetový rekord o viac ako desatinu sekundy.
2021 – zomrel fotoreportér Jaroslav Pap. Zostal známy najmä podľa fotografií prírody rodnej Báčky a Vojvodiny všeobecne.