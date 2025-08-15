Obec Stará Pazova oficiálne spustila realizáciu projektu Diverzifikácia trhu práce v priemyselných mestách Dunajského regiónu cez zveľadenú spoluprácu aktérov a zosúladenie zručností, s cieľom podpory lokálnym tranzíciám a promovaniu dlhoročného udržateľného rozvoja – SteelCityZen, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie.
Ide o projekt transnárodnej spolupráce, ktorý zoskupuje 11 partnerov z 9 krajín, s cieľom nájsť odpovede na spoločné výzvy, ktorým čelia priemyselné mestá v regióne Dunaja – najmä ich zraniteľnosť vyplývajúcu zo závislosti od jedného dominantného priemyslu v podmienkach ekonomickej transformácie.
Cieľom projektu je posilniť obce a mestá, aby diverzifikovali svoje lokálne trhy práce a podporili inkluzívny a trvalo udržateľný rozvoj.
Účasť Obce Stará Pazova v tomto projekte predstavuje dôležitý krok k zveľadeniu lokálneho ekonomického rozvoja a k lepšej príprave na výzvy moderného trhu práce. Projekt sa realizuje od apríla 2025 do marca 2028.