Zverejnený bol prestížny Akademický rebríček svetových univerzít (ARWU) 2025. Na čele sa už 23. rok zaradom umiestnila Harvardská univerzita, nasledovaná Stanfordom a MIT. Prvú desiatku dopĺňajú Cambridge, Berkeley, Oxford, Princeton, Columbia, Caltech a University of Chicago. V Európe vedie Paris-Saclay (13.) pred ETH Zürich (22.), v Ázii Univerzita Tsinghua (18.) a v Oceánii Univerzita v Melbourne (38.).
Univerzita v Belehrade si udržala pozíciu v skupine 401. – 500. Univerzita v Novom Sade, ktorá bola vlani v pásme 901. – 1 000., sa tentoraz do rebríčka nedostala. Univerzita Komenského z Bratislavy v rebríčku je umiestnená v pásme 901. – 1000, kým sa ďalšie do rebríčka nedostali.
ARWU hodnotí univerzity na základe vedeckej excelentnosti, počtu laureátov Nobelovej ceny, publikácií v prestížnych časopisoch či počtu vysoko citovaných výskumníkov. Tento rok bolo analyzovaných vyše 2 500 inštitúcií, do rebríčka sa dostala tisícka najlepších.