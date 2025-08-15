Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky dnes apelovala na všetkých vodičov, aby jazdili oddýchnutí, boli trpezliví a starostlivo plánovali svoje cesty vzhľadom na očakávané dopravné zápchy na hraničných priechodoch počas nadchádzajúceho víkendu.
Podľa oznámenia sa zápchy očakávajú nielen pri vstupe, ale aj pri výstupe zo štátu, a to kvôli veľkému počtu občanov cestujúcich do letných rezortov, ako aj tým, ktorí sa vracajú z dovoleniek.
Skúsenosti ukazujú, že nervozita a únava v zápchach môžu viesť k chybám, preto agentúra odporúča vodičom, aby – pokiaľ je to možné – plánovali cesty mimo obdobia najväčších dopravných zápch.