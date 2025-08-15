Fórum mládeže so zdravotným postihnutím spustilo prihlasovanie do Programu pracovnej praxe pre uchádzačov do 35 rokov, ktorí chcú získať skúsenosti v jednej z 20 firiem v Belehrade, Novom Sade a Niši.
Prihlášky je možné posielať do 1. septembra cez portál fmi.rs.
Od roku 2017 sa do programu zapojilo vyše 100 zamestnávateľov a 150 stážistov. Organizátori zdôrazňujú, že stáže pomáhajú prekonávať predsudky a vytvárať inkluzívne pracovné prostredie.
Program podporujú vlády Srbska a Švajčiarska v rámci projektu Od vedomostí k práci.