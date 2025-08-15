Galéria insitného umenia v Kovačici si v tomto roku pripomína až dve jubileá, resp. storočnice od narodenia insitných maliarov, a to insitnej maliarky Zuzany Chalupovej a insitného maliara Jána Kňazovica.
Tieto jubileá si naplánovali pripomenúť cez rok niekoľkými podujatiami, pričom už majú za sebou niekoľko výstav. Ide o putovnú výstavu k 100. výročiu od narodenia Mama Zuzany, ktorú najnovšie otvorili v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Táto výstava je milovníkom umenia k dispozícii do 5. septembra. Výstava už poputovala aj po Slovensku.
Keď ide o pripomínanie tohto jubilea, riaditeľka GIU Anna Žolnajová-Barcová hovorí, že v spolupráci s Miestnym spoločenstvom v Kovačici pripravujú aj konferenciu o osobnosti a diele Zuzany Chalupovej, ktorá by sa podľa jej slov mala usporiadať v septembri.
Jubileum insitného maliara Jána Kňazovica si pripomenuli výstavou jeho obrazov v Múzeu naivného a marginálneho umenia v Jagodine, zatiaľ čo jeho dcéra a vnučka, obe maliarky, jeho tvorbu pri tejto príležitosti prezentujú výstavami aj na Slovensku.
Riaditeľka Žolnajová-Barcová okrem iného povedala, že v posledných mesiacoch zaznamenávajú rekordnú návštevnosť kovačickej galérie. Aj napriek vysokým teplotám prichádzajú do Kovačice mnohí turisti. Najväčšiu návštevnosť však mapujú v piatok, sobotu a nedeľu, a to organizovaným príchodom skupín amerických turistov a najnovšie aj čínskych. Po zápise insitného umenia na Reprezentačnú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva sa podľa slov riaditeľky galérie zvýšil aj počet individuálnych návštevníkov. Návšteva je zároveň pestrejšia – do galérie prichádzajú aj z iných krajín, čo v minulosti nebolo bežné, napr. z Ruska, ĽR Číny, Japonska atď.