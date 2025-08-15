Tohto roku podujatie s medzinárodnou účasťou na Slovensku – 28. ročník Hontianskej parády v Hrušove sa uskutoční v dňoch 22. a 23. augusta 2025. Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry Hontu.
V rámci bohatého programu sa uvádza, že sa ho tohto roku zúčastní so svojím programom aj SKUS Pivnica zo Srbska.
Dvojdňový festival sa koná počas tretieho augustového víkendu v obci Hrušov. Názov odkazuje na región Hont, v ktorom sa obec nachádza. Na začiatku sa predpokladalo, že pôjde o putovný festival po jednotlivých obciach Hontu, avšak pre veľký úspech a investície sa koná len na Hrušove. Priemerná návštevnosť je približne 15- – 20-tisíc ľudí počas celého festivalu. Hontiansku parádu navštívilo aj mnoho predstaviteľov verejného života.
Hlavnou odlišovacou črtou Hontianskej parády od iných folklórnych festivalov na Slovensku, ktorých program spočíva najmä na scénickom programe, sú ukážky skoro zabudnutých prác. Miestni obyvatelia predvádzajú roľnícke práce s obilím (ručné kosenie, zvážanie, mlátenie ručne alebo na mláťačke) či pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Ďalšími ukážkami prác je pálenie drevenej míle, tesárske a kamenárske práce. V desiatych rokoch 21. storočia pribudli ukážky spracovania konopí a výroby textílií. Mnohí
návštevníci môžu to aj vyskúšať.