V Galérii výtvarného umenia zo zbierky Rajka Mamuzića v Novom Sade prebieha výstava s názvom Juhoslovanské umenie v Sao Paule (1953 – 1969). Výstava poukazuje na intenzívnu prezentáciu tvorby juhoslovanských autorov na Bienále v Sao Paule v 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia, čo bolo odzrkadlením vtedajšej kultúrnej stratégie zameranej na budovanie kultúrnych stykov s krajinami Južnej Ameriky.
V správe o tejto výstave, ktorú pripravila Dr. Ana Rakićová, sa hovorí: „V období politických a spoločenských zmien po druhej svetovej vojne boli svetové bienále umenia uznávanými výstavnými podujatiami, ktoré mali významnú úlohu pri formovaní hodnotových rámcov v spoločnosti. Výber umelcov na Bienále v Sao Paule naznačuje zámer juhoslovanskej vlády, aby sa prostredníctvom kultúrnej politiky afirmovala na medzinárodnej úrovni v krajinách mimo blokových určení. Počas 50. rokov sa vystúpenia Juhoslávie na Bienále prevažne zameriavali na maliarov predvojnového dedičstva, zatiaľ čo v 60. rokoch mali primát na tejto svetovej umeleckej prehliadke členovia mladšej generácie, ktorí si svoj výraz formovali v povojnovom období liberalizácie v umení.“
Návštevníci výstavy majú príležitosť pozrieť si umelecké diela takých juhoslovanských umelcov, akými sú Petar Lubarda, Marko Čelebonović, Milan Konjović, Zoran Petrović, Mladen Srbinović, Lazar Vozarević, Edo Murtić a Stojan Đelić. Okrem umeleckých prác, výstava zahŕňa aj dokumentárny materiál, publikácie a fotografie, ktoré svedčia o účasti juhoslovanských umelcov na Bienále v Sao Paule.
Výstava trvá do 29. augusta 2025.