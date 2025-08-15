Odo dnes do nedele 17. augusta 2025 sa v Pivnici uskutoční 19. ročník tradičného Moto zrazu v organizácii MK Mugger Riders.
Na miestnom jarmočisku sa cez víkend zídu motorkári z celého Srbska aj zo zahraničia, aby si užili tri dni plné dobrej hudby, chutného jedla a priateľskej atmosféry. Vstup pre bikerov je bezplatný a zabezpečené sú aj miesta na kempovanie.
Program sa začne dnes spoločným obedom pre bikerov a večernými koncertmi kapiel Afterburn a Jump 77.
V sobotu účastníkov čaká obed, veľké motorkárske defilé ulicami, zábavné bikerské hry a hudobné vystúpenia skupín Hairy Groupies, Trilogy, Antidepresiv a Bitange.