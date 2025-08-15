Ministerstvo vnútra oznámilo, že príslušníci Správy dopravnej polície budú počas nadchádzajúceho víkendu vykonávať zvýšenú kontrolu všetkých účastníkov cestnej premávky.
Situácia v oblasti bezpečnosti dopravy je v roku 2025 priaznivejšia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Od 1. januára do 13. augusta tohto roka zahynulo 280 ľudí, čo je o sedem percent menej ako v rovnakom období roku 2024.
Dopravná polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy, aby sa na cestu vydali oddýchnutí, prispôsobili rýchlosť jazdy podmienkam vozovky a premávky a nejazdili pod vplyvom alkoholu, uvádza sa vo vyhlásení.
Zdroj: srbija.gov.rs