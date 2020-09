Neraz sme v situácii robiť veci, akoby sme boli prinútení. V každodennej práci, najmä v tvorbe, v písaní a vôbec v umení je to akoby by bolo bez ducha – jednoducho preto, že sme to museli spraviť a že sme do tvorby nevložili seba.

Najčastejšie taký je aj výsledok – takmer žiadny.

Náš dobrý Duch pochádza z latinského slova spiritus, čo znamená „dych“, ale tiež „duch, duša, odvaha, ráznosť“. V gréčtine tento rozdiel existuje medzi pneumou (pneuma), „dychom, pohybujúcim sa vzduchom, duchom“ a psychikou (psychē), „dušou“.

V kresťanskej filozofii a teológii je to nehmotná substancia (spiritus), ktorá môže byť vytvorená (anjeli a človek) a nestvorená (Boh). Ľudský duch je nemateriálny začiatok, nositeľ racionálneho myslenia a vôle. Pre pozemský život je v hlbokom spojení s telom, priestorom a časom. Podľa sv. Augustína je ľudský duch božským osvietením, podľa Tomáša Akvinského je duchom zdieľanie ľudskej duše v božskom. U kresťanských mystikoch novoplatonickej proveniencie je duch iskrou duše (scintila animae, gréc. synteréza), nezničiteľným prvkom v základoch ľudskej psychiky, „okolo ktorej duša hľadí na Boha a on na ňu“.

Vo filozofii je to nehmotná substancia. Podľa Platóna je duch (νοΰς) metafyzickým prvotným základom sveta a ľudskej duše. Podľa Descarta je duch (spiritus) myšlienková substancia (ens cogitans), nedeliteľný, nerozšíriteľný a úplne odlišný od hmoty. V nemeckom idealizme je duch (Geist) základom kognitívno-teoretických a ontologických špekulácií. Podľa Hegela je duch etapou v dialektickom vývoji myšlienky a prejavuje sa v troch formách (subjektívna alebo psychologická, objektívna alebo historická a absolútny alebo božský duch). Materialistickí filozofi redukujú ducha na hmotu (L. Feuerbach, K. Marx). Podľa niektorých filozofov je duch prekážkou pre život a prírodu (L. Klages, M. Scheler). Moderná západná filozofia neustále pochybuje o podstatnosti a osobnosti ducha, zatiaľ čo moderné prírodné vedy prakticky úplne vylúčili pojem ducha z jeho terminológie. Nastoľuje sa otázka – prečo?

Neporovnávajme svoj život s inými a ani ich nesúďme, nemáme ani poňatia, o čom je ich príbeh, tak ako oni nemajú poňatia o našom. A zmierme sa so svojou minulosťou, lebo nám nedovolí žiť v prítomnosti.

Preto sa držme nášho dobrého Ducha.

Čo si o nás myslia, to nie je naša starosť.

Verme vo víťazstvo vôle a dobrej mysle.

Prajem pekný týždeň vám a nám, dobrí ľudia. A ďakujem, že ste!

pripravil: Miroslav Benka