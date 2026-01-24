Združenie spolkov dolnozemských Slovákov, ktoré združuje spolky Slovákov z Bulharska, bývalej Juhoslávie, Maďarska a Rumunska, obnovuje svoju aktívnu činnosť.
„Naším cieľom je prehlbovať slovenské národné povedomie, uchovávať a mapovať dejiny, kultúru, tradície a život dolnozemských Slovákov a podporovať spoluprácu medzi krajanskými organizáciami doma aj v zahraničí.
Chceme nadväzovať medzigeneračný dialóg, organizovať kultúrne, spoločenské a odborné podujatia, podporovať výskum a šíriť poznanie o našich koreňoch a identite. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorým záleží na zachovaní dedičstva dolnozemských Slovákov,“ uviedli pri obnovení spolupráce medzi týmito občianskymi združeniami.