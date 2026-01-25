Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku v sobotu 7. februára o 20.00 usporiada 63. Rybací bál, tradičný večer plný dobrej nálady, hudby, bohatej tomboly a výborných rybacích špecialít.
O dobrú náladu sa postará Kardio bend a vstupné je 3 000 dinárov. Pre návštevníkov je pripravené bohaté menu: rybací paprikáš, vyprážaný a údený kapor, zemiakový šalát, koláče a aperitív.
Vstupenky si možno zakúpiť do 5. februára na adrese Karađorđeva č. 63, Erdevík, alebo na telefónnom čísle 069 752 332 (Monika Petrusová).
Zdroj: SKOS v Erdevíku