Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá a vydavateľstvo Albatros Media Slovakia, s. r. o., vyhlasujú 34. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
- ročník súťaže sa bude niesť v znamení Roka Ľudovíta Štúra, keďže prebieha v školskom roku 2025/2026, kedy si pripomíname 210. výročie narodenia a 170. výročie úmrtia tohto významného národného dejateľa, politika, publicistu a predovšetkým kodifikátora spisovnej slovenčiny, ako aj iné výročia.
Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky, ako aj všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.
Do celoštátneho kola môže v každej kategórii postúpiť najviac päť súťažných prác v slovenskom jazyku z jednej školy.
Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:
- v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl (2. – 4. ročník),
- v 2. kategórii, ktorá sa člení na: 2A kategóriu – práce žiakov 2. stupňa základných škôl (5. a 6. ročník) a prímy 8-ročných gymnázií, 2B kategóriu – práce žiakov 2. stupňa základných škôl (7., 8. a 9. ročník) a sekundy, tercie a kvarty 8-ročných gymnázií,
- v 3. kategórii práce študentov stredných škôl a kvinty až oktávy 8-ročných gymnázií,
- v 4. kategórii práce žiakov a študentov zo zahraničia v slovenskom jazyku.
Každá práca musí mať priamo v dokumente informáciu o žiakovi – meno a priezvisko, súťažná kategória, názov školy s adresou, ročník/trieda a vek, názov práce, meno učiteľa, ktorý žiaka pripravoval. Požadovaný formát práce je cca 1 –4 normostrany.
Predmetom posudzovania budú len originálne autorské práce. Plagiátorstvo je neprípustné. Porota diskvalifikuje aj práce vytvorené pomocou umelej inteligencie.
Prihlasovací formulár pre zahraničných účastníkov a organizačný poriadok súťaže sú uverejnené na internetovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk. Organizačný poriadok súťaže je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk a na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí www.uszz.sk.
Súťažné práce, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na mailovú adresu sutaz@uszz.sk.
Uzávierka súťažných prác zo Slovenska aj zo zahraničia je 31. januára 2026 do polnoci.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 34. ročníka súťaže sa uskutoční 4. júna 2026 v Nových Zámkoch. Viac informácií: https://www.uszz.sk/vyhlasenie-34-rocnika-sutaze-preco…/
Zdroj a foto: ÚSŽZ