Tento kurz bude viesť lektorka slovenského jazyka prof. Eleonóra Zvalená zo Slovenskej republiky.
Kurz je určený jazykovým redaktorom, novinárom, redaktorom slovenských vojvodinských médií, profesorom a učiteľom slovenského jazyka a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ako aj študentom Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Stretnutia sa budú konať raz mesačne v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (Bulvár M. Pupina 1/4 v Novom Sade) so zameraním na upevňovanie jazykového vedomia, kultivovanie jazykového prejavu a rozvoj jazykovej kompetencie.
Prvé stretnutie bezplatného kurzu sa uskutoční 2. februára t. r. o 13.00 hod. v priestoroch NRSNM.
Témou úvodného stretnutia bude stratifikácia slovenského jazyka, kodifikačné príručky, lexikálna rovina a otázka jazykovej kultúry v súčasnej komunikačnej praxi.
Bližšie informácie môžete získať na tel. číslo: 021 422 989 alebo 064 8862675.