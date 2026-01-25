1688 – v Terchovej sa narodil legendárny zbojník Juraj Jánošík (o jeho presnom dátume narodenia však jestvujú odlišné mienky). Pôvodne bol vojakom v Rákocziho i cisárskej armáde, ale neskoršie viedol zbojnícku družinu a stal sa symbolom protestu proti útlaku. Popravili ho v marci 1713 v Liptovskom Mikuláši.
1882 – narodila sa britská spisovateľka a esejistka Virginia Woolfová, predstaviteľka modernistickej skupiny Bloomsbury Group. Vo svojom diele zobrazila život anglických stredných vrstiev. Medzi jej najznámejšie diela patria: Plavba, Noc a deň, Jakubova izba, Pani Dallowayová, K majáku, Vlny, Roky, Orlando. Zomrela roku 1941.
1901 – v Paríži otvorili Sálon automobilizmu, cyklistiky a športu. Išlo o prvé podujatie tohto typu.
1904 – vyšlo prvé číslo belehradských novín Politika. Zakladateľom a zároveň aj prvým redaktorom bol Vladislav Ribnikar.
1919 – vo Francúzsku na parížskej mierovej konferencii ustanovili Spoločnosť národov z iniciatívy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona.
1921 – slovo robot prvýkrát verejne zaznelo v Národnom divadle v Prahe na premiére hry Karla Čapka R. U. R.
1924 – vo francúzskom Chamonix-Mont Blanc sa začali prvé Zimné olympijské hry.
1958 – v Belehrade narodil sa Zoran Cvijanović, známy srbský herec.
1977 – v Belehrade sa narodil Stefan Milenković, srbský huslista a hudobný pedagóg.
1978 – v meste Kryvyj Rih sa narodil Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident.