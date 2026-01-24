Matica slovenská vyhlásila rok 2026 rokom Viliama Pauliniho-Tótha. K tomu vyzývajú zúčastniť sa interdisciplinárnej vedeckej konferencie pomenovanej Viliam Pauliny-Tóth, politik, literát a vizionár v kontexte svojej doby, ktorá sa uskutoční 18. – 19. marca v budove Matice slovenskej v Martine.
Konferencia poskytne priestor na prezentáciu originálnych vedeckých výsledkov a odbornú diskusiu.
Viliam Pauliny-Tóth v kontexte konferenčných tém: Politika a právo – od ideálov k realite; Literatúra, jazyk a médiá; Spoločnosť, inštitúcie a každodennosť; Pamäť a reflexia.
Formy účasti: Ústna prezentácia (15 – 20 minút) a publikácia v zborníku konferencie (po recenznom konaní).
Dôležité termíny: Zaslanie abstraktu a prihlášky najneskôr 15. februára 2026. Oznámenie o akceptácii prihlášky 20. februára 2026. Predloženie plného v písomnej podobe 30. apríla 2026.
Pokyny pre autorov: Abstrakt s kontaktnými údajmi: 300 – 500 znakov; je súčasťou prihlášky. Príspevky musia byť originálne, dosiaľ nepublikované.
Konferencia je bez registračného poplatku.